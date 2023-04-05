Агент Осимхена: сейчас он сильнейший нападающий в мире. Сильнее, чем Холанд

Агент нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена Андреа Д'Амико назвал своего подопечного лучшим форвардом в мире, а также высказался о его будущем.

«Куда может отправиться Виктор Осимхен в следующем сезоне? Думаю, у нас не будет проблем с недостатком предложений, особенно из Англии.

Осимхен — сильнейший нападающий в мире на данный момент, даже сильнее, чем Холанд. Все трансферные решения будут приняты только после завершения сезона. Не стоит исключать и вариант с «ПСЖ», в том числе потому, что их ждут тяжёлые потери в атаке. На мой взгляд, Месси нравится вариант с Майами. Однако я не уверен на этот счёт, это только моё мнение», — приводит слова Д'Амико AreaNapoli.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провёл 29 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, забил в них 25 голов и отдал четыре голевых передачи.