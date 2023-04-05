И. о. главного тренера «Челси» Бруно Сальтор высказался о матче с «Ливерпулем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Бруно Сальтор высказался о перенесённом матче 8-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем» (0:0).
«Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть игру, не засчитали два гола. Ребята отдали всё, они играли от всего сердца, большего и просить нельзя.
Это просто реализация перед воротами. Они люди, и в них должна быть уверенность. Иногда, если хоть один не заходит, после идёт следствие, и надо просто продолжать помогать парням. Они через многое прошли, это был тяжёлый сезон для них. Как я уже сказал, они люди, и всё же я понимаю, что они упускали моменты, но там, где они могли повлиять — были отношение и усилия. Они забивают много голов на тренировках. В игре это совершенно другое, и это то, о чём мы говорили и работали над этим, и нам нужно продолжать.
У нас была четвёрка в полузащите, потому что Феликс был больше чем «десятка». Это было немного похоже на ромб — то, над чем мы работали раньше, пытаясь понять пробелы. Мне кажется, ребята сделали это очень хорошо, у нас было хорошее владение мячом, у нас были контратаки. Думаю, что мы достаточно хорошо контролировали игру», — приводит слова Сальтора официальный сайт «Челси».
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