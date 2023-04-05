Булыкин: вылет «Динамо» из Кубка — провал. Наверное, клуб уже подыскивает нового тренера

Бывший футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет «Динамо» из Фонбет Кубка России. В матче 1/2 финала Пути регионов бело-голубые уступили «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Вылет «Динамо» в Кубке России — это провал. В столетие клуба хотели выступить хорошо, а в итоге ни Кубка и вряд ли чего-то добьются в чемпионате.

Как мне кажется, клуб думает над тем, чтобы уволить тренера. Наверное, обратят внимание на отечественных специалистов, потому что иностранные не могут хорошо мотивировать. А авторитетные тренеры Европы, которые умеют мотивировать, сюда не поедут. Лучше воспитать своего хорошего специалиста, чем искать среднего за рубежом. «Динамо» нужно делать ставку на российских специалистов.

Лидерам «Динамо» нужно собрать команду и психологически переломить ситуацию. Тренер вряд ли сумеет что-то донести до футболистов, тем более Йоканович не так хорошо понимает и говорит по-русски. Обычно ключевые игроки отвечают за команду на футбольном поле и вне его. «Динамо» расслабляется психологически, когда, наоборот, нужно сконцентрироваться. На поле не хватает лидера, а тренер не может замотивировать ребят. Есть кардинальный метод, чтобы встряхнуть команду, – уволить тренера. Но так поступают, когда руководство разочаровывается в результатах сезона. Наверное, «Динамо» уже подыскивает нового тренера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.