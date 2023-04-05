«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

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В матче 25-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Брентфорд» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Ещё до конца первого тайма отличились Джош да Силва, Матиас Йенсен, Бен Ми и Брайан Мбемо.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 50 очков после 27 матчей. «Брентфорд» находится на девятой строчке, заработав 43 очка после 28 игр. Лидирует «Арсенал» (72).