«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.90.

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Брентфорд» в рамках перенесённого 25-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» находятся сейчас не в лучшей форме. В чемпионате клуб не может выиграть уже в трёх турах кряду. Так что сейчас дома подопечные тен Хага будут ожесточённо бороться за победу.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В последних матчах МЮ уступил нижестоящим соперникам – 0:7 от «Ливерпуля» и 0:2 от «Ньюкасла». «Сороки» после их матча и вовсе поднялись в таблице, опередив манкунианцев. Снизу подопечных тен Хага еще и поджимает «Тоттенхэм», уступая всего одно очко. Так что сейчас «Юнайтед» просто жизненно необходимо собраться и снова начать выигрывать. В этом сезоне мы уже не раз увидели, на что способен клуб.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур 05 апреля 2023, среда. 22:00 МСК Манчестер Юнайтед Манчестер Не начался Брентфорд Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Однако «Брентфорд» не такой простой соперник для МЮ. Команда довольно уверенно выступает в этом сезоне, даже ведёт борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас «пчёлы» идут на седьмом месте, уступая «Брайтону» со строчки выше только по дополнительным параметрам. Однако сразу за подопечными Томаса Франка идёт «Ливерпуль». Так что «Брентфорду» нельзя расслабляться.

«Брентфорд» редко проигрывал в последних турах – только один раз за пять матчей. У «МЮ» же неудач намного больше было. Однако у себя дома подопечные тен Хага, я считаю, соберутся и настроятся на уверенную победу. Всё-таки уровень «красных дьяволов» выше, чем у «пчёл».

Так что моя ставка тут – азиатская фора (-1) на «Манчестер Юнайтед», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 8.29.

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