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Игрок «Факела» Божин: кому-то нужно было моё отстранение в начале сезона

Игрок «Факела» Божин: кому-то нужно было моё отстранение в начале сезона
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Защитник «Факела» Сергей Божин вспомнил о своём отстранении от матчей Российской Премьер-Лиги в начале сезона. Тогда спортсмена дисквалифицировали за оскорбления арбитров. Напомним, после встречи со «Спартаком» он отрицательно оценил работу судьи. Фрагмент с его высказываниями оказался в Сети.

«Мне было обидно, потому что игра была эмоциональная. Мы сначала вели, потом пропустили два, затем, как мне показалось, пенальти в нашу пользу не поставили, а в конце получили два мяча в свои ворота. Понятное дело, что обидно.

Но, насколько я знаю, судья не подавал никаких исков, не делал запросов, чтобы меня оштрафовали. Видимо, кому-то это надо было. Кому? Есть люди. Основной игрок – естественно, кто-то хочет, чтобы ты пропустил следующий матч», — приводит слова Божина «РБ Спорт».

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