Федотов объяснил, почему выпустил Дивеева на 90+4-й минуте матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал позднюю замену в кубковой игре с «Крыльями Советов».

«Не было никакого тактического подтекста в выходе Дивеева — Агапов уже валился с ног. У Ильи был пропущен приличный срок — весь подготовительный период. Он сыграл практически весь матч в Воронеже — это большая нагрузка для него. Игорь ещё только набирает обороты… В оставшееся время матча он мог снять верховую напряжённость со стороны соперника», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 апреля, проходил ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.