Игрок «Крыльев» Шитов: есть уверенность, что сможем избежать зону стыковых матчей в РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов прокомментировал итоги полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (0:1), а также оценил вероятность непопадания команды в стыковые матчи по итогам сезона Российской Премьер-Лиги.
«В матче с ЦСКА мы заслужили как минимум ничью. Наверное, должны были даже побеждать. Нам очень обидно. Но в этой игре побеждает тот, кто забивает голы. Нам этого, к сожалению, сделать не удалось. Теперь у нас есть второй шанс. Сделаем всё, чтобы выйти в финал нижней сетки.
Нам совсем непринципиален следующий соперник — мы можем обыграть любую команду. Уверен, у нас есть шансы выиграть Кубок России в этом году!
Если мы будем играть в РПЛ так, как играли с ЦСКА, то сможем значительно оторваться от зоны стыковых матчей. У нас есть уверенность, что мы сможем избежать зону стыков в РПЛ. Уверен, что всё будет хорошо», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 6 апреля 2023
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