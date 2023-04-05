Смолов: я обещал Кубок болельщикам, а не этому журналистику с телефоном в руках
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Болельщики «Динамо» в социальных сетях упрекнули нападающего московской команды Фёдора Смолова за слова, которые он сказал после вылета бело-голубых из Кубка России. Напомним, после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти) один из журналистов припомнил Смолову обещание выиграть Кубок, на что футболист грубо ответил: «Я обещал фанатам Кубок? Тебе, что ли, обещал, клоун?»
Один из болельщиков написал Смолову в соцсетях: «Я был в тот день на фанатке, получается, ты обещал и мне в том числе. Что, Федь, обманул, получается?»
Смолов ответил: «Болельщикам – обещал. Но не этому журналистику с телефоном в руках».
Далее в ходе диалога Фёдор написал: «Получается, я не сдержал обещание. Виноват, готов извиниться перед болельщиками при встрече».
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