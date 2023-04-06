«Челси» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера

Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о возвращении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» как игрок на протяжении 13 лет. Англичанин является рекордсменом клуба по забитым голам (211). Лэмпард тренировал лондонский клуб на протяжении 18 месяцев. Специалист был уволен с этого поста в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Челси» также претендуют немец Юлиан Нагельсман и испанец Луис Энрике.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 29 матчей. В Лиге чемпионов лондонцы в четвертьфинале сыграют с мадридским «Реалом». В следующем матче «Челси» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном» (8 апреля, 17:00 мск).

Тренеры АПЛ, которых уволили в сезоне-2022/2023. Видео: