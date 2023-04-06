Защитник «Крыльев Советов» Костанца: мою супругу часто принимают за русскую

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца отметил, что его супруга быстро адаптировалась к жизни в России.
«Нравится ли моей супруге в России? Мария приехала ко мне во Францию, в Молдавии мы тоже были вместе. И когда я поехал в Самару, она, конечно, приехала и сюда. Для нас важно быть вместе. Мария меня всегда поддерживает, помогает мне эмоционально. К Самаре она очень быстро привыкла – ей нравится город. Мы всегда вместе, но также она нашла здесь бразильских друзей. Ребята учатся в местном университете, дружит и с другими латиноамериканцами. Так что, когда я на базе, на игре или выезде, она не одна.
У меня большая и громкая группа поддержки? Ребята несколько раз приходили меня поддержать большой компанией, но сейчас из-за Fan ID Мария ходит одна. Её, кстати, часто принимают за русскую. Например, мы сидим в кафе, и я пытаюсь объясниться с официантом на русском, но что-то забываю или не понимаю. Тогда официант непременно обращается к Марии с просьбой перевести – постоянно думают, что она местная. Мы на это позитивно реагируем. Это забавно», — приводит слова Костанцы Metaratings.
- 6 апреля 2023
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