Костанца — о восстановлении после травмы: футбол – это жизнь, хотелось быстрее вернуться

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал о периоде восстановления после травмы.
«Мой первый год в команде? Из-за травмы пропустил слишком много. Но сейчас чувствую себя готовым на 100% и хочу думать только о предстоящих играх. Сначала надеялся восстановиться без операции. Занимался около месяца, попробовал вернуться к тренировкам. Но полноценно заиграть не получилось – пришлось оперировать колено, чтобы можно было играть на 100%. Поскольку это заняло много времени, чтобы восстановиться физически и ментально, я поехал в домой в Бразилию. Тренерский штаб мне доверяет, и я благодарен за это. Там занимался в том режиме, чтобы вернуться ещё сильнее.
Выглядел счастливым на первых тренировках? Для меня футбол – это жизнь, это счастье. Мне хотелось как можно быстрее вернуться на поле. В Бразилии, когда я уезжал, было около плюс 35. В Самаре уже около нуля. Но главным было, что я снова могу играть в футбол. Кстати, мне больше нравится, когда на улице прохладно. Не минус 15, конечно, но плюс 10, плюс 5 вполне комфортны для игры и точно лучше, чем сильная жара. Поэтому да – я был тогда очень счастливым.
Вообще, я считаю, что футбол – это счастье, важно об этом помнить и воспринимать его не только как работу, но и обязательно получать удовольствие от игры. Это для всех бразильцев обязательно. Уверен, что это правильно», — приводит слова Костанцы Metaratings.
- 6 апреля 2023
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