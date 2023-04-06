Харрисон согласовал условия продления контракта с «Лидсом»

Английский вингер «Лидс Юнайтед» Джек Харрисон согласовал с руководством клуба новый контракт на улучшенных условиях, сообщает Sky Sports.

В прошедшее зимнее трансферное окно некоторые источники сообщали о возможном переходе Харрисона в «Лестер». По слухам, в футболисте был лично заинтересован бывший тренер «лис» Брендан Роджерс.

Сообщается, что зарплата игрока по новому соглашению будет существенно выше текущей. Действующий контракт Харрисона с «Лидсом» рассчитан до конца июня 2024 года.

В текущем сезоне АПЛ вингер провёл 27 игр за свой клуб. Англичан смог отметиться четырьмя забитыми голами и шестью результативными передачами.