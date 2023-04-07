Аршавин: удивился, что Кержаков поехал тренировать на Кипр, мы месяца 3–4 не общались

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал работу российского специалиста Александра Кержакова в чемпионате Кипра.
«Удивлён ли уходом Кержакова из кипрской «Кармиотиссы»? Я больше удивился, когда он вообще туда пошёл, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил — и всё. С назначением я его не поздравлял, после увольнения тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим всё это. А так — было и было», — приводит слова Аршавина Sport24.
Кержаков, который ранее работал в «Томи» и «Пари Нижний Новгород», пробыл на месте наставника «Кармиотиссы» всего лишь два месяца. Под руководством российского специалиста кипрская команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.
- 7 апреля 2023
-
09:34
-
09:32
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:19
-
08:10
-
07:04
-
06:33
-
06:06
-
04:58
-
04:56
-
04:02
-
03:53
-
03:51
-
03:44
-
03:23
-
02:43
-
02:42
-
02:40
-
02:21
-
02:01
-
01:48
-
01:33
-
00:59
-
00:56
-
00:48
-
00:39
-
00:31
-
00:29