Аршавин: удивился, что Кержаков поехал тренировать на Кипр, мы месяца 3–4 не общались

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал работу российского специалиста Александра Кержакова в чемпионате Кипра.

«Удивлён ли уходом Кержакова из кипрской «Кармиотиссы»? Я больше удивился, когда он вообще туда пошёл, потому что я даже не знаю эту лигу. Никаких предпосылок не было, ничего не говорили. Мы с Кержаковым давно не общались, месяца три-четыре, наверное. Только один раз писал ему, мне что-то нужно было, он ответил — и всё. С назначением я его не поздравлял, после увольнения тоже соболезнований не высказывал. Когда встретимся с ним и пообщаемся, обсудим всё это. А так — было и было», — приводит слова Аршавина Sport24.

Кержаков, который ранее работал в «Томи» и «Пари Нижний Новгород», пробыл на месте наставника «Кармиотиссы» всего лишь два месяца. Под руководством российского специалиста кипрская команда провела семь матчей, в которых одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.