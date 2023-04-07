Ивич объяснил, почему Ионов перестал попадать в стартовый состав «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич объяснил, почему полузащитник Алексей Ионов перестал попадать в стартовый состав команды.

«В нашей команде есть пять-шесть игроков на этой позиции — Ионов, Олусегун, Мозес, Батчи, Ахметов, Кади тоже способен сыграть на этом месте… У меня есть шесть игроков, надо выбрать двоих. Я работаю с ним каждый день, слежу. Возможно, иногда я совершаю ошибки в некоторых решениях. Но это не потому, что я стремлюсь ошибаться. Ионов — парень, который каждый день выкладывается на максимум, на 100 процентов. У него была небольшая травма, а ребята, которые пришли на его место, проявили себя хорошо. Не было смысла их менять», — сказал Ивич на послематчевой пресс-конференции.