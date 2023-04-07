Бернд Лено рассказал о времени, проведённом в «Арсенале»

Вратарь лондонского «Фулхэма» Бернд Лено заявил, что не жалеет о времени, проведённом в «Арсенале», и признался, что болельщики «канониров» продолжают благодарить его за выступления в составе клуба.
«Я провёл в «Арсенале» четыре отличных года. У меня появилась настоящая связь с болельщиками, они поддерживали меня даже в трудные моменты. Даже сейчас, когда я приезжаю в город, многие фанаты «Арсенала» подходят ко мне и благодарят за игру.
Прошлый сезон в «Арсенале» был тяжёлым, но в целом время, проведённое там, было очень хорошим не только для моей карьеры, но и для моей жизни», — приводит слова Лено Goal.
31-летний Лено провёл в «Арсенале» четыре сезона, сыграв 125 матчей за «пушкарей» во всех турнирах. Немецкий голкипер записал на свой счёт 37 игр «на ноль».
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