«Он впечатляет». Бернд Лено — об игре Виллиана в «Фулхэме»

Голкипер лондонского «Фулхэма» Бернд Лено поделился впечатлениями от игры вместе с полузащитником Виллианом. Немецкий вратарь признался, что бразильский футболист впечатляет его своим умением продолжать играть на высоком уровне и после 30 лет.

«Виллиан — лучший. Ему 34 года, но он выглядит на 25 лет и играет так же. Он очень опасен. Он понимает игру, у него отличная карьера, но он продолжает усердно работать каждый день, чтобы сыграть матч на выходных. Это впечатляет», — приводит слова Лено Goal.

Виллиан сыграл за «Фулхэм» 19 матчей в текущем сезоне английской Премьер-лиги, отметившись в них тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт бразильца с лондонцами истекает в конце сезона.

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