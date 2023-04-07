Ломаев: в связи со сложившейся ситуацией нет никаких перспектив уехать в Европу

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказал мнение, что на сегодняшний день нет перспектив уехать в европейский клуб.

«В нынешних реалиях российского футбола уехать в Европу — мечта уже. Но никто не знает, что будет через пару лет. Посмотрим, всё возможно.

Я считаю, что никаких перспектив нет на сегодняшний день в связи со сложившейся ситуацией в нашей стране», — приводит слова Ивана Ломаева «РБ Спорт».

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Иван Ломаев выступает в самарском клубе с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 22 матча за «Крылья Советов» во всех турнирах. Ломаеву 24 года.