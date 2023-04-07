Колыванов: «Динамо» и «Спартак» находятся в яме — будут биться, чтобы реабилитироваться

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоится в субботу, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Что «Динамо», что «Спартак» провели последние матчи неуверенно. И в целом весенняя часть чемпионата не задаётся у обеих команд. Все будут биться за то, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков. Шансы 50 на 50 — фаворита нет.

Вылет от «Акрона» не скажется психологически на «Динамо». «Спартак» тоже проиграл и в Кубке, и до этого. Обе команды находятся в яме — очень принципиальный матч для всех», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.