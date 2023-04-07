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Мозес: Шамар Николсон — смешной чувак и мой брат, благодаря ему я получше узнал Москву

Мозес: Шамар Николсон — смешной чувак и мой брат, благодаря ему я получше узнал Москву
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Защитник московского «Спартака» Виктор Мозес рассказал о дружеских отношениях с нападающим команды Шамаром Николсоном, признавшись, что благодаря ему лучше узнал Москву. Нигериец заявил, что будет помогать ямайцу советами, так как хочет для него успешной карьеры.

«Шамар — смешной чувак и мой брат. Он ещё молод, и я хочу, чтобы его карьера сложилась максимально успешно. Стараюсь подбадривать его, помогать советами. А он, в свою очередь, делится позитивом, который всегда ощущаешь рядом с ним. Мне нравится общаться и быть с людьми, у которых такой крутой вайб. Ходили с Шамаром в рестораны, я благодаря ему получше узнал Москву. А то пока были ковидные ограничения, вообще не выходил из отеля», — приводит слова Мозеса официальный сайт «Спартака».

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