Шелия: Семак запомнился спокойствием и теплотой

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия поделился впечатлениями от работы с российским специалистом Сергеем Семаком в «Уфе».

«Чем запомнился Семак? Спокойствием и теплотой. То, что осталось после Гончаренко, он преумножил своей уверенностью. В следующий сезон мы заняли шестое место — лучший результат в истории «Уфы». Помню, когда Семак только пришёл в «Уфу», мы с соседом по комнате Филиным под таким впечатлением были, именно от его человеческих качеств, что в шутку кричали: «Хочу быть как Семак».

Это в первую неделю было. Приехал пятикратный чемпион России с разными клубами, заслуженный человек, но от него такая теплота шла, спокойствие. То, как он разговаривал, каким был при этом футболистом, в совокупности это впечатляло. Мы подумали тогда: «Блин, это круто».

Бывало ли, что Семак что-то жёстко выговаривал игрокам? Нет, пихача не помню. Он повышал голос, но когда нужно было кого-то подтолкнуть, замотивировать. Типа: «Давай, давай». А чтобы он некрасивыми словами что-то говорил, такого не было.

Но ему это и не требовалось. Я видел, как на него смотрели футболисты, когда он им что-то объяснял. Ни у одного не увидел эмоции вроде: «Что ты тут нам рассказываешь?» Мысль была очень доступной, все старались слушать», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».