Бускетс отложил переговоры с «Барселоной». Он ждёт предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник и капитан «Барселоны» Серхио Бускетс не спешит принимать предложение клуба о продлении контракта. Испанский футболист рассчитывает получить предложение из Саудовской Аравии, а затем решить своё будущее. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, заинтересованность в том, чтобы 34-летний Бускетс продолжил карьеру в родном клубе, проявляет сам главный тренер «Барселоны» Хави. Отметим, что Серхио входит в тройку самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Испании и, вероятно, из-за финансовых проблем «Барселоны» должен будет пойти на снижение зарплаты ради продолжения карьеры в клубе.

Видеообзор. «Эльче» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 27-й тур:

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