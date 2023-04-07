Тренер «Рубина» Уткульбаев: к игрокам никаких претензий

Главный тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев подвёл итоги матча 26-го тура Мелбет Первой Лиги с «Волгарём». Напомним, клубы голов не забили, противостояние завершилось со счётом 0:0.

«Думаю, в большей степени потеряли, но к ребятам никаких претензий. Конечно, мы нацеливаем игроков на более атакующую игру, на большее количество созданных моментов. Видите, сегодня, может быть, были моменты авантюризма, когда мы хотели всей командой забить. Мы не хотели сохранять ничью, хотели победить, поэтому возникали быстрые атаки соперника.

Одно очко в копилку. Мы всё равно стремимся больше атаковать. Хотели бы мы сохранить Самошникова в команде? Мы сейчас нацелены на одно – занять то место, которое позволит играть в следующем сезоне в Премьер-Лиге. А все эти перспективные дела оставляем на конец сезона», — цитирует Уткульбаева пресс-служба клуба.