Переход Аршавина в «Арсенал» попал в рейтинг лучших зимних трансферов АПЛ по версии Goal

Трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» в «Арсенал» зимой 2009 года попал в список лучших зимних переходов английской Премьер-лиги по версии Goal. Определяющим критерием, позволяющим включить тот или иной переход в рейтинг, была не общая эффективность игрока после появления в новой команде, а мгновенный эффект, то есть максимальная польза, полученная клубом от приобретения в весенней части сезона.

«Технически Аршавин не был подписан в январе. Болельщикам «Арсенала» пришлось ждать до начала февраля подтверждения того, что переход игрока из «Зенита» состоялся. Но миниатюрный российский плеймейкер, безусловно, оправдал ожидания. Аршавин, возможно, не достиг тех высот, на которые надеялись многие в северном Лондоне, но его влияние в те первые несколько месяцев было огромным.

Когда Аршавин подписал контракт, команда Арсена Венгера отставала от первой четвёрки на пять очков, но они проиграли всего один матч после подписания полузащитника и с комфортом обеспечили себе четвёртое место и билет в Лигу чемпионов. Он забил шесть голов в 15 играх до конца сезона, включая четыре гола в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» (4:4)», – отмечают журналисты издания.

Возглавил список Демба Ба, перебравшийся из «Фрайбурга» в «Ньюкасл» в 2012 году, следом идут Лассана Диарра и Бруну Фернандеш. Полный список выглядит так:

1. Демба Ба (из «Фрайбурга» в «Ньюкасл», 2012)

2. Лассана Диарра (из «Арсенала» в «Портсмут», 2008)

3. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», 2020)

4. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм», 2021)

5. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», 2018)

6. Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль», 2011)

7. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» в «Арсенал», 2018)

8. Филиппе Коутиньо (из «Интера» в «Ливерпуль», 2013)

9. Неманья Видич (из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед», 2006)

10. Джермейн Дефо (из «Тоттенхэма» в «Портсмут», 2008)

11. Мартин Эдегор (из «Реала» в «Арсенал», 2021)

12. Кристиан Эриксен (в «Брентфорд», 2022)

13. Бруно Гимарайнс (из «Лиона» в «Ньюкасл», 2022)

14. Андрей Аршавин (из «Зенита» в «Арсенал», 2009)

15. Паоло Ди Канио (из «Шеффилд Уэнсдей» в «Вест Хэм», 1999).