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Два гола после 89-й спасли «Сельту» от поражения от «Севильи» в матче с двумя удалениями

В ночь с 7 на 8 апреля в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прошёл матч 28-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Севилья» и «Сельта» из Виго. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 2:2.

На 19-й минуте матча «Севилья» осталась в меньшинстве: за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник Пап Гуй.

Удаление Гуя. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Это не помешало хозяевам открыть счёт в матче: в концовке первого тайма это сделал Юссеф Эн-Несири, откликнувшийся на передачу Сусо.

Гол Эн-Несири. Видеоролик:

Увеличил преимущество «Севильи» Маркус Акунья, отличившийся на 81-й минуте.

Гол Акуньи. Видеоролик:

Однако «Сельте» удалось переломить ход матча, отличившись дважды после 89-й минуты: сначала точным ударом отметился Мигель Родригес.

Гол Родригеса. Видеоролик:

Затем Гонсало Пасьенса помог своей команде добыть ничью.

Гол Пасьенсы. Видеоролик:

На 90+5-й минуте «Севилья» потеряла ещё одного игрока: прямую красную карточку получил Акунья. Команда набрала 32 очка и занимает в турнирной таблице 13-е место. «Сельта» (36) — девятая.