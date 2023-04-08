Президент «ПСЖ» провёл беседу с игроками на фоне проблем в команде
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пообщался с игроками на фоне проблем в команде. Он посетил тренировку парижан перед матчем с «Ниццей».
Как сообщает RMC Sport, глава «ПСЖ» обсудил тренировочный процесс с главным тренером команды Кристофом Галтье, чтобы продемонстрировать ему поддержку. Кроме того, Аль-Хелаифи собрал всех футболистов, чтобы приободрить их и напомнить, что они должны бороться за клуб.
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков. Команда проиграла два своих последних матча в Лиге 1. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Ниицей». Матч состоится сегодня, 8 апреля, начало – в 22:00 мск.
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