«Второй Мбаппе» разрывает в Нидерландах! «ПСЖ» уже хочет вернуть Симонса

Трансфер нидерландского таланта Ксави Симонса из академии «Барселоны» в структуру «ПСЖ» в 2019 году вызвал широкий резонанс. Теперь полузащитник зажигает в ПСВ, где проводит первый полноценный сезон во взрослом футболе. Парижане уже хотят вернуть нидерландца, разрывающего чемпионат Нидерландов. Рассказываем, чем так хорош этот парень.

Как Ксави Симонс играл в академии «Барселоны» и за «ПСЖ»

Полузащитник с суринамскими корнями (как и многие голландские игроки) родился в Амстердаме. В семь лет Ксави Симонс стал заниматься в академии «Барселоны», где считался одним из самых талантливых игроков. Нидерландец был капитаном команды до 14 лет, которая в сезоне-2016/2017 установила рекорд, забив 164 гола и не проиграв ни одного из 25 матчей. За полузащитником следили «Реал» и «Челси», но в 16-летнем возрасте он перешёл в «ПСЖ».

«Каждый мечтает играть с Месси, но иногда приходится выбирать другой путь. Я решил попробовать новое приключение, и я думаю, что это хорошо для моего развития. В начале это было сложно, потому что все игроки были физически сильнее. Теперь я к этому привык и чувствую себя хорошо. Знаю, что все смотрят на меня. Я должен сосредоточиться на том, что я хочу делать. Хочу попасть в первую команду как можно скорее. Я на 100% уверен, что я всё ещё не на том уровне и должен усердно работать. В футболе всё может случиться», – сказал футболист.

Ксави Симонс в «Барселоне» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

В молодёжке «ПСЖ» Ксави Симонс был очень хорош. Так, например, был отрезок, когда он оформил 7+8 по системе «гол+пас» в семи матчах за команду до 19 лет. Нидерландец поучаствовал в 65% голах команды. Полузащитник, которого назвали в честь испанца Хави, хотел вернуться в «Барселону» осенью 2021 года. По информации журналиста Адриена Санчеса, игрок попросил своего агента Мино Райолу об этом, но каталонский клуб отказался. «ПСЖ» сделал из Ксави Симонса медийную звезду. По информации Mundo Deportivo, парень получал € 1 млн в год и подписал крупный контракт с Nike. Ксави ещё не был игроком основы «ПСЖ», а на его аккаунт в одной из соцсетей подписались к тому моменту уже 2,4 млн человек.

Нидерландец дебютировал за парижан в феврале 2021 года, выйдя на замену в матче с «Каном» в Кубке Франции. Благодаря этому появлению на поле Симонс стал обладателем Кубка страны: в финале «ПСЖ» обыграл «Монако» (2:0). Полузащитник не попал в заявку на решающий матч, но медаль получил. В сезоне-2021/2022 Ксави штамповал голы и передачи за команду до 19 лет и получил больше игрового времени в основе. Симонс сыграл девять встреч (в среднем 35 минут за игру) во всех турнирах и отметился результативной передачей.

Ксави Симонс в «ПСЖ» Фото: Fran Santiago/Getty Images

В декабре 2021-го Маурисио Почеттино убрал игрока из состава: «У нас есть объяснение. В команде 33 игрока. Для такого молодого игрока, как Симонс, неоптимально тренироваться с профессиональной взрослой командой после матчей U19. Такой возможности не существует. Не существует на данный момент». В начале 2022-го будущее игрока в «ПСЖ» подвисло. Его контракт заканчивался, и, по информации L’Equipe, он выставил условия – готов остаться, если получит гарантию старта в аренде в одном из топ-клубов, чтобы иметь игровое время или возможность быстро интегрироваться в первую команду «ПСЖ». В противном случае он бесплатно покинет клуб по окончании сезона. Летом даже инсайдер Фабрицио Романо писал, что стороны близки к завершению сделки, но всё сорвалось. 29 июня Симонс перешёл свободным агентом в ПСВ. Перед этим полузащитник стал чемпионом Франции.

Ксави Симонс зажёг в ПСВ

По информации Marca, нидерландец мог перейти в «Реал», но полузащитник не был уверен, что получит желаемое игровое время, поэтому отказал испанскому гранду. Атакующий полузащитник сразу стал игроком старта в ПСВ: забил гол и выиграл Суперкубок страны и оформил три дубля в первых четырёх матчах Эредивизии. Симонс поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Нидерландов, но получил только семь минут с США, а остальное время провёл в запасе. Всего в этом сезоне он сыграл 38 матчей за ПСВ во всех турнирах, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.

Теперь лучшего бомбардира чемпионата Нидерландов хочет вернуть «ПСЖ». Как пишет Foot Mercato со ссылкой на нидерландскую редакцию ESPN, французский клуб хочет активировать опцию выкупа игрока за € 12 млн. Она будет доступна до августа 2024 года. Самого же спортсмена «ПСЖ» хочет заманить деньгами, если он не пожелает возвращаться – дать подъёмные в размере € 4 млн и € 4 млн комиссионных его агенту Рафаэле Пименте.

Ксави очень похож на Килиана Мбаппе. У нидерландца отличный дриблинг, он хорошо завершает атаки и играет в короткий пас, часто смещается в центр и зарабатывает фолы для своей команды. У Симонса есть все данные, чтобы стать «вторым Мбаппе». Но главный вопрос – нужен ли сейчас ещё один такой игрок Кристофу Галтье. Кажется, у «ПСЖ» нет проблем с завершением атак, поэтому забирать его у ПСВ кажется странным решением. Полузащитнику есть куда расти в чемпионате Нидерландов. Ну или можно выбрать другой топ-клуб.