Тренер «Лейпцига» призвал сажать в тюрьму людей, оскорбляющих игроков на почве расизма

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ситуацию с защитником команды Бенджамином Хенрихсом, который подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Специалист призвал правительства стран вводить более строгие наказания за проявления расизма, вплоть до временного лишения свободы.

«Я считаю, что государство должно подумать о введении гораздо более строгих наказаний за это. Просто сажать в тюрьму таких людей на несколько дней. Если запереть их на какое-то время, то, возможно, это заставит одного или двух из них задуматься о том, чтобы вести себя как нормальный член общества», — приводит слова Розе COPE.

Хенрихса начали оскорблять после победы над «Боруссией» (Дортмунд) в Кубке Германии (2:0). Игрок выложил видео оскорблений в своих социальных сетях, подписав его: «Мы живём в обществе, где любой может распространять ненависть и расизм в интернете».

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