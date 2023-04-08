Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Лейпцига» призвал сажать в тюрьму людей, оскорбляющих игроков на почве расизма

Тренер «Лейпцига» призвал сажать в тюрьму людей, оскорбляющих игроков на почве расизма
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ситуацию с защитником команды Бенджамином Хенрихсом, который подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Специалист призвал правительства стран вводить более строгие наказания за проявления расизма, вплоть до временного лишения свободы.

«Я считаю, что государство должно подумать о введении гораздо более строгих наказаний за это. Просто сажать в тюрьму таких людей на несколько дней. Если запереть их на какое-то время, то, возможно, это заставит одного или двух из них задуматься о том, чтобы вести себя как нормальный член общества», — приводит слова Розе COPE.

Хенрихса начали оскорблять после победы над «Боруссией» (Дортмунд) в Кубке Германии (2:0). Игрок выложил видео оскорблений в своих социальных сетях, подписав его: «Мы живём в обществе, где любой может распространять ненависть и расизм в интернете».

Материалы по теме
«ПСЖ» связался с окружением Беллингема по поводу перехода игрока в клуб

Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023