РПЛ объявила даты проведения и время начала матчей чемпионата с 24-го по 30-й туры

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание всех оставшихся до конца текущего сезона туров чемпионата России.
23 апреля в рамках 24-го тура между собой сыграют ЦСКА и «Локомотив», а 24 апреля встретятся «Спартак» и «Краснодар». В 25-м туре красно-белые дома проведут матч с «Ростовом» 29 апреля. Встреча 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге 7 мая. 21 мая состоится дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 28-го тура. Игры заключительного тура чемпионата России пройдут в один день, 3 июня, и начнутся одновременно, в 17:00 по московскому времени.
24-й тур
22 апреля (суббота)
14:00. «Химки» – «Торпедо»
16:30. «Факел» – «Оренбург»
19:00. «Зенит» – «Динамо»
23 апреля (воскресенье)
12:00. «Урал» – «Ростов»
14:00. «Пари НН» – «Крылья Советов»
16:30. «Ахмат» – «Сочи»
19:30. ЦСКА – «Локомотив»
24 апреля (понедельник)
19:00. «Спартак» – «Краснодар»
25-й тур
28 апреля (пятница)
20:00. «Динамо» – «Факел»
29 апреля (суббота)
14:00. «Крылья Советов» – «Зенит»
16:30. «Ахмат» – ЦСКА
19:00. «Краснодар» – «Урал»
19:00. «Спартак» – «Ростов»
30 апреля (воскресенье)
14:00. «Оренбург» – «Пари НН»
16:30. «Сочи» – «Торпедо»
19:00. «Локомотив» – «Химки»
26-й тур
6 мая (суббота)
14:00. «Химки» – «Динамо»
16:30. «Торпедо» – «Ахмат»
19:00. «Ростов» – «Факел»
7 мая (воскресенье)
14:00. «Пари НН» – «Урал»
16:30. ЦСКА – «Оренбург»
18:00. «Зенит» – «Спартак»
19:00. «Краснодар» – «Крылья Советов»
8 мая (понедельник)
17:00. «Локомотив» – «Сочи»
27-й тур
13 мая (суббота)
12:00. «Урал» – «Оренбург»
14:00. «Химки» – «Спартак»
16:30. «Зенит» – «Краснодар»
19:00. ЦСКА – «Торпедо»
14 мая (воскресенье)
14:00. «Крылья Советов» – «Локомотив»
16:30. «Динамо» – «Ахмат»
19:00. «Сочи» – «Ростов»
19:00. «Факел» – «Пари НН»
28-й тур
20 мая (суббота)
14:00. «Локомотив» – «Факел»
16:30. «Торпедо» – «Динамо»
16:30. «Оренбург» – «Зенит»
19:00. «Ахмат» – «Химки»
21 мая (воскресенье)
14:00. «Крылья Советов» – «Урал»
16:30. «Спартак» – ЦСКА
19:00. «Краснодар» – «Ростов»
22 мая (понедельник)
19:00. «Пари НН» – «Сочи»
29-й тур
27 мая (суббота)
14:00. «Химки» – «Урал»
16:30. «Торпедо» – «Оренбург»
19:00. «Краснодар» – ЦСКА
19:00. «Сочи» – «Зенит»
28 мая (воскресенье)
14:00. «Спартак» – «Пари НН»
16:30. «Динамо» – «Локомотив»
16:30. «Факел» – «Крылья Советов»
19:00. «Ростов» – «Ахмат»
30-й тур
3 июня (суббота)
17:00. «Зенит» – «Факел»
17:00. «Крылья Советов» – «Спартак»
17:00. ЦСКА – «Ростов»
17:00. «Локомотив» – «Торпедо»
17:00. «Ахмат» – «Краснодар»
17:00. «Оренбург» – «Динамо»
17:00. «Пари НН» – «Химки»
17:00. «Урал» – «Сочи»
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