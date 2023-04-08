РПЛ объявила даты проведения и время начала матчей чемпионата с 24-го по 30-й туры

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание всех оставшихся до конца текущего сезона туров чемпионата России.

23 апреля в рамках 24-го тура между собой сыграют ЦСКА и «Локомотив», а 24 апреля встретятся «Спартак» и «Краснодар». В 25-м туре красно-белые дома проведут матч с «Ростовом» 29 апреля. Встреча 26-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге 7 мая. 21 мая состоится дерби ЦСКА и «Спартака» в рамках 28-го тура. Игры заключительного тура чемпионата России пройдут в один день, 3 июня, и начнутся одновременно, в 17:00 по московскому времени.

24-й тур

22 апреля (суббота)

14:00. «Химки» – «Торпедо»

16:30. «Факел» – «Оренбург»

19:00. «Зенит» – «Динамо»

23 апреля (воскресенье)

12:00. «Урал» – «Ростов»

14:00. «Пари НН» – «Крылья Советов»

16:30. «Ахмат» – «Сочи»

19:30. ЦСКА – «Локомотив»

24 апреля (понедельник)

19:00. «Спартак» – «Краснодар»

25-й тур

28 апреля (пятница)

20:00. «Динамо» – «Факел»

29 апреля (суббота)

14:00. «Крылья Советов» – «Зенит»

16:30. «Ахмат» – ЦСКА

19:00. «Краснодар» – «Урал»

19:00. «Спартак» – «Ростов»

30 апреля (воскресенье)

14:00. «Оренбург» – «Пари НН»

16:30. «Сочи» – «Торпедо»

19:00. «Локомотив» – «Химки»

26-й тур

6 мая (суббота)

14:00. «Химки» – «Динамо»

16:30. «Торпедо» – «Ахмат»

19:00. «Ростов» – «Факел»

7 мая (воскресенье)

14:00. «Пари НН» – «Урал»

16:30. ЦСКА – «Оренбург»

18:00. «Зенит» – «Спартак»

19:00. «Краснодар» – «Крылья Советов»

8 мая (понедельник)

17:00. «Локомотив» – «Сочи»

27-й тур

13 мая (суббота)

12:00. «Урал» – «Оренбург»

14:00. «Химки» – «Спартак»

16:30. «Зенит» – «Краснодар»

19:00. ЦСКА – «Торпедо»

14 мая (воскресенье)

14:00. «Крылья Советов» – «Локомотив»

16:30. «Динамо» – «Ахмат»

19:00. «Сочи» – «Ростов»

19:00. «Факел» – «Пари НН»

28-й тур

20 мая (суббота)

14:00. «Локомотив» – «Факел»

16:30. «Торпедо» – «Динамо»

16:30. «Оренбург» – «Зенит»

19:00. «Ахмат» – «Химки»

21 мая (воскресенье)

14:00. «Крылья Советов» – «Урал»

16:30. «Спартак» – ЦСКА

19:00. «Краснодар» – «Ростов»

22 мая (понедельник)

19:00. «Пари НН» – «Сочи»

29-й тур

27 мая (суббота)

14:00. «Химки» – «Урал»

16:30. «Торпедо» – «Оренбург»

19:00. «Краснодар» – ЦСКА

19:00. «Сочи» – «Зенит»

28 мая (воскресенье)

14:00. «Спартак» – «Пари НН»

16:30. «Динамо» – «Локомотив»

16:30. «Факел» – «Крылья Советов»

19:00. «Ростов» – «Ахмат»

30-й тур

3 июня (суббота)

17:00. «Зенит» – «Факел»

17:00. «Крылья Советов» – «Спартак»

17:00. ЦСКА – «Ростов»

17:00. «Локомотив» – «Торпедо»

17:00. «Ахмат» – «Краснодар»

17:00. «Оренбург» – «Динамо»

17:00. «Пари НН» – «Химки»

17:00. «Урал» – «Сочи»