Червиченко: выбывший Джикия свёл уровень обороны «Спартака» на команду с десятого места

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура РПЛ с московским «Динамо», заявив, что без травмированного Георгия Джикии уровень обороны красно-белых сильно упал.
«Все меня спрашивают, чего я ожидаю от матча «Спартак» — «Динамо». А может быть такое, что я ничего не жду (смеётся)? Перед матчем, как мне кажется, шансы «Динамо» предпочтительнее. У «Спартака» огромные проблемы в обороне — им так и не удалось найти замену Жиго. Выбывший Джикия свёл уровень обороны «Спартака» на команду с десятого места. У «Динамо» неплохое нападение: Тюкавин, Захарян, Грулёв, Макаров — есть кому забивать. Для «Спартака» это может закончиться негативно. Всё зависит от того, насколько сегодня нападающие «Спартака» соизволят работать. Или же опять будут прохлаждаться и прогуливаться по газону», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 8 апреля 2023
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