«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч покажет Okko.

В прошлом туре Ла Лиги «Реал» уверенно обыграл «Вальядолид» (6:0), а на неделе также разгромил «Барселону» (4:0) во втором матче полуфинала Кубка Испании. Однако уверенная победа над главным соперником в Кубке никак не помогла «сливочным» в чемпионате. «Барселона» — первая (71) с 12-очковым преимуществом.

«Вильярреал» в прошлом туре уверенно обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) и теперь с 44 очками занимает в турнирной таблице шестое место.