«Реал» — «Вильярреал». По такому Бензема скучали все!

8 апреля состоится матч 28-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Вильярреала» оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал» 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (08.04.2023)

Испания - Примера. 28-й тур 08 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Вильярреал Вильярреал Кто победит в основное время? П1 X П2

Миновали полуфинальные матчи Кубка Испании, а также 27 туров Ла Лиги. На 8 апреля запланированы четыре встречи 28-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде «Реал» примет «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Перерыв на ЧМ-2022 негативно отразился на «Реале». Он утратил стабильность и спустился на вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги. В последних 10 турах «сливочные» одержали только пять побед. Также они три раза сыграли вничью. Поражения потерпели в матчах с «Мальоркой» (0:1) и «Барселоной» (1:2).

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В результате отставание мадридцев от сине-гранатовых увеличилось до 12 очков. Сообщалось, что, если они не выиграют Кубок Испании и Лигу чемпионов в этом сезоне, Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку. Возможно, именно это придало подопечным итальянского специалиста дополнительную мотивацию.

После поражения в матче с «Барселоной» в Ла Лиге мадридцы воспряли духом и крупно обыграли «Вальядолид» (6:0). Затем они разгромили «Барсу» (4:0) на «Спотифай Камп Ноу» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Таким образом «сливочные» добыли путёвку в финал турнира впервые за девять лет.

В обеих встречах Карим Бензема оформил по хет-трику. Таким образом, он довёл счёт мячей, забитых во всех турнирах в нынешнем сезоне, до 22. Интересно, что 35-летний французский нападающий стал первым игроком в истории «Реала», кому удалось забить больше 20 голов в 11 сезонах.

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Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил после того, как «сливочные» разгромили «Барселону», заявил, что Бензема лучший нападающий поколения. Кстати победа в «эль класико» стала самой крупной для «сливочных» в ХХI веке. Карло Анчелотти в честь этого даже дал футболистам выходной день. Что тут скажешь, заслужили.

«Вильярреал» тоже знатно трясёт после перерыва на чемпионат мира в Катаре. Сначала он выдал серию успешных выступлений, затем потерпел четыре поражения подряд, после чего снова выдал хороший отрезок. В последних пяти турах в Ла Лиге клуб ни разу не проиграл. Причём ничья всего одна — в матче с «Бетисом» (1:1).

Победы подопечные Энрике Сетьена одержали во встречах с «Хетафе» (2:1), «Альмерией» (2:0), «Осасуной» (3:0) и «Реалом Сосьедад» (2:0). Всё бы ничего, но в то же время «жёлтая субмарина» вылетела из Лиги конференций, уступив довольно скромному бельгийскому «Андерлехту» по сумме двух игр (1:1 и 0:1).

На матч с «Реалом» Сетьен наверняка настроит своих подопечных как нужно. Кстати, сразу после паузы на ЧМ-2022 «жёлтой субмарине» удалось обыграть «сливочных» (2:1). Правда, то было в Вильярреале. И после этого она уступила «галактикос» (2:3) на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Кубка Испании.

Ресурсов у команды из Мадрида гораздо больше, чем у клуба из Вильярреала. И сейчас, когда она в двух матчах забила целых 10 мячей, в победу «жёлтой субмарины» верится с большим трудом. Поставить на то, что выиграет «Реал», и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

На домашнем стадионе «сливочные» не уступили ни разу за 13 туров в Ла Лиге. Ничейных результатов за этот период времени всего четыре. К слову, за 27 туров в Ла Лиге «галактикос» забили 57 мячей — больше всех. Похоже, немало забьют они и в этот раз.

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«Жёлтая субмарина» наверняка навяжет подопечным Карло Анчелотти борьбу и сумеет забить один-два мяча. В 9 из 11 последних очных встреч ей удавалось распечатать ворота мадридцев. Клуб из Вильярреала в принципе является очень неудобным соперником для «сливочных». Поэтому ждём, что матч получится интересным и насыщенным событиями.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал» 8 апреля 2023 года

Оба клуба не могут похвастаться стабильностью после перерыва на ЧМ-2022. Тем не менее «Реал» подходит ко встрече в роли фаворита. У него сильнее состав, и немаловажно, что в шикарной форме пребывает Бензема. «Вильярреал» наверняка навяжет упорную борьбу, как это было в последних очных встречах. Вполне вероятно, что ему удастся забить. Однако отнять очки у «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» у «жёлтой субмарины» вряд ли получится.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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