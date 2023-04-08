Полузащитник «Спартака» Умяров: есть вероятность, что я ещё сыграю в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров признался, что он может сыграть в нынешнем сезоне.

«Восстановление идёт отлично. Есть вероятность, что я ещё сыграю в этом сезоне», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22-летний Умяров в последний раз выходил на поле 9 октября 2022 года в матче с «Крыльями Советов» (5:2). С тех пор полузащитник из-за травмы и восстановления после неё пропустил 16 матчей. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

«Спартак» после 21-го тура чемпионата России имеет в своём активе 41 очко и третье место в турнирной таблице. Выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51). В эти минуты красно-белые проводят матч 22-го тура с московским «Динамо».