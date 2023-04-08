Тен Хаг о Магуайре: этот Гарри отличается от того, которого я видел в первые месяцы в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0) похвалил защитника команды Гарри Магуайра.

«Гарри хорошо играл как с мячом, так и без него. Этот Магуайр существенно отличается от того Магуайра, которого я видел в первые месяцы работы главным тренером «Манчестер Юнайтед». Гарри проявляет инициативу на поле, играет уверенно против соперника. Он провёл очень сильный матч с «Эвертоном», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

30-летний Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В 25 матчах нынешнего сезона английский защитник не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

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