Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг о Магуайре: этот Гарри отличается от того, которого я видел в первые месяцы в «МЮ»

Тен Хаг о Магуайре: этот Гарри отличается от того, которого я видел в первые месяцы в «МЮ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0) похвалил защитника команды Гарри Магуайра.

«Гарри хорошо играл как с мячом, так и без него. Этот Магуайр существенно отличается от того Магуайра, которого я видел в первые месяцы работы главным тренером «Манчестер Юнайтед». Гарри проявляет инициативу на поле, играет уверенно против соперника. Он провёл очень сильный матч с «Эвертоном», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

30-летний Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В 25 матчах нынешнего сезона английский защитник не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Материалы по теме
Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом
Истории
Кто может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче 30-го тура АПЛ

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023