«Реал» — «Вильярреал»: стартовые составы команд на матч 28-го тура Ла Лиги

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 28-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Бензема, Асенсио, Васкес, Тчуамени, Себальос, Винисиус, Родриго, Рюдигер.
«Вильярреал»: Рейна, Торрес, Фойт, Парехо, Чуквезе, Алекс, Ло Чельсо, Пино, Манди, Педраса, Терратс.
В прошлом туре Ла Лиги «Реал» уверенно обыграл «Вальядолид» (6:0). «Реал» (59) — второй в турнирной таблице. «Барселона» — первая (71) с 12-очковым преимуществом.
«Вильярреал» в прошлом туре уверенно обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) и теперь с 44 очками занимает в турнирной таблице шестое место.
- 8 апреля 2023
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