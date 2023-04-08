Де Брейнё — пятый игрок со 100 голевыми в АПЛ. Он достиг этой цифры быстрее всех

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейнё отдал голевую передачу в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Для бельгийского футболиста эта результативная передача стала 100-й в матчах АПЛ. Он стал лишь пятым игроком с таким показателем. Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

31-летний Де Брёйне отдал 100 голевых передач в 237 матчах в турнире — самый быстрый результат в истории лиги. Также свыше 100 результативных передач в АПЛ сделали: Райан Гиггз (162), Сеск Фабрегас (111), Уэйн Руни (103) и Фрэнк Лэмпард (102).

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах, в которых забил семь голов и отдал 22 результативные передачи.

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