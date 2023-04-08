Гильермо Абаскаль прокомментировал ничью «Спартака» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после ничейного результата команды в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы. Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие. Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы.

Команда прекрасно понимает, что ей не повезло. Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» набрал 42 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. Выше красно-белых располагаются лишь «Ростов» (44) и «Зенит» (51), у которых матчи в запасе.