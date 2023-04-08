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Абаскаль высказался о выступлении вратаря Селихова в матче «Спартак» — «Динамо»

Абаскаль высказался о выступлении вратаря Селихова в матче «Спартак» — «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре вратаря Александра Селихова в матче с «Динамо» (3:3) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Что случилось с Селиховым? Знал бы я ответ на этот вопрос, я бы вам сказал. Мы привыкли, что он надёжный вратарь. В подтрибунке он сказал мне: «Тренер, извините». Он очень самокритичный, надёжный вратарь, один из наших капитанов. Уверен, что уже завтра он разберётся с ошибками, мы ему поможем. Было бы неправильно начать его критиковать после одного матча», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» в 22 матчах чемпионата России набрал 42 очка и продолжает оставаться на третьем месте в турнирной таблице, выше располагаются «Ростов» (44) и «Зенит» (51), у которых по матчу в запасе.

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