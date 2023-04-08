«Реал» Мадрид — «Вильярреал»: гости вышли вперёд на 80-й минуте

Сегодня, 8 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 28-го тура чемпионата Испании. Встречаются местный «Реал» и «Вильярреал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вильярреал» вышел вперёд на 80-й минуте при счёте 2:2: точным ударом отметился Саму Чуквезе: футболист получил мяч на правом углу штрафной площади, двинулся к центру и великолепным обводящим ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот Тибо Куртуа.

По ходу матча «Вильярреал» был вынужден дважды отыгрываться, а сейчас впервые вышел во встрече вперёд.

«Реал» с 59 очками занимает в турнирной таблице второе место. «Вильярреал» с 44 очками идёт на шестой позиции. Лидером соревнований является «Барселона» (71).