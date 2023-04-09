Гвардиола: Холанд похож на Роналду, но Месси — более совершенный игрок

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил форварда «горожан» Эрлинга Холанда с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«С точки зрения бомбардирских качеств Холанд похож на Криштиану, но Месси — более совершенный игрок. Эрлинг знает, что эти два парня доминировали на протяжении двух десятилетий, а не только один или два сезона, выигрывали титулы и делали на поле всё возможное.
Футбол — лучшее место для Криштиану и Месси, они много сделали для нашей игры, выступали в больших клубах. Эрлинг приехал в самую жёсткую лигу в мире. Я работал в других лигах, и то, что он делает, — невероятно.
Но чтобы достичь уровня Месси и Роналду, нужно много работать. Они не травмируются. Холанд высокий, большой, и ему нужен уход физиотерапевтов — не одного, а нескольких», — цитирует тренера Sky Sports.
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