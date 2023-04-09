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Радченко: для Дзюбы матч с «Зенитом» особенный, создаст проблемы обороне петербуржцев

Радченко: для Дзюбы матч с «Зенитом» особенный, создаст проблемы обороне петербуржцев
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Бывший нападающий и тренер «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Локомотивом» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Будет очень интересно посмотреть матч «Локомотив» — «Зенит», потому что «Локо» после зимней паузы здорово выглядит. Интересно понаблюдать, как будет действовать на поле Артём Дзюба. «Зенит» — фаворит в этом матче, но «Локомотив» сделает всё возможное, чтобы отобрать очки. Ожидания от этого матча самые приятные. Надеюсь, команды сыграют в атакующий футбол, а болельщики получат удовольствие.

Мы прекрасно знаем Дзюбу — для него этот матч особенный. Артём будет мотивирован и создаст проблемы обороне петербуржцев», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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