30-й гол Холанда в сезоне АПЛ — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Вчера, 8 апреля, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоялся матч 30-го тура английской Премьер-лиги. Встречались местный «Саутгемптон» и «Манчестер Сити». Финальный свисток Роберта Джонса зафиксировал разгромную победу гостевой команды со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат The Football Association. Посмотреть его можно на YouTube-канале «Манчестер Сити».

Счёт в матче был открыт под занавес первого тайма: Кевин Де Брёйне получил мяч на левом фланге у штрафной и навесил во вратарскую, где Эрлинг Холанд перепрыгнул защитника и головой вколотил мяч в ворота. На 58-й минуте гости укрепили преимущество, вновь с передачи бельгийца: Де Брёйне справа выполнил отличную передачу на ход Джеку Грилишу, тот ворвался в штрафную чуть левее центра и пробил. Вратарь справился, но на добивании быстрее всех был англичанин.

Через 10 минут свой 30-й гол в АПЛ забил Холанд: норвежец ударом через себя замкнул передачу с фланга от Грилиша. На 72-й минуте «Саутгемптон» отыграл один мяч: Дженепо прорвался слева в штрафную и выполнил передачу на Секу Мара, который уверенно отправил мяч в сетку из центра штрафной. Итоговый счёт в матче установил Хулиан Альварес, реализовавший пенальти.

«Манчестер Сити» набрал 67 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Саутгемптон» (23) — 20-й.