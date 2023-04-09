Кулибали: все думают, что в Рамадан ты слабеешь, но посмотрите на Бензема

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали рассказал, как клуб помогает ему во время Рамадана, а также ответил на предположения фанатов о негативном влиянии «священного месяца» на игру футболистов. Во время игры с «Ливерпулем» во вторник, 4 апреля, Кулибали сыграл за «Челси» вместе с Уэсли Фофана и Н'Голо Канте, которые тоже исповедуют ислам. Они ничего не ели и не пили до ифтара, который наступил за 20 минут до игры.

«Когда наступил ифтар, у нас шла разминка. Мы зашли в раздевалку, чтобы попить, а для нас всё было подготовлено (специалистами «Челси» по питанию. – Прим. «Чемпионата»). Когда я подошёл к своему месту в раздевалке, там лежали четыре бутылки и перекус – например, бананы. После матча нам подготовили ужин.

За три-четыре недели до Рамадана «Челси» начал планировать моё питание – что и когда я могу съесть. Нам подготовили специальные напитки, чтобы проверить, нравятся ли они нам. Это было прекрасно. Во время игры с «Ливерпулем» судья подошёл и спросил: «Вы хотите остановиться, чтобы подзарядиться?» Это было ещё лучше.

Люди думают, что в Рамадан ты слабеешь и не можешь выполнять работу, но посмотрите на Карима Бензема (во время Рамадана он забил по три гола в двух матчах подряд. – Прим. «Чемпионата»). Матч с «Ливерпулем» стал для меня первым в «Челси», во время которого я пробежал более десяти километров.

Всё дело в вере. Если ты веришь, что способен на это, то ты справишься. Рамадан подарил мне такой способ мышления. Это помогло мне в карьере», – приводит слова Кулибали The Times.