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Ринат Билялетдинов высказался о разгромном поражении «Химок» от ЦСКА

Ринат Билялетдинов высказался о разгромном поражении «Химок» от ЦСКА
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Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Ринат Билялетдинов высказался о поражении в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:3).

«Что комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верилось в какие-то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты ничего не сделаешь», – передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

На 34-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Спустя три минуты преимущество армейцев удвоил Бактиёр Зайнутдинов. На 62-й минуте Хорхе Карраскаль ударом из пределов штрафной забил третий гол хозяев.

«Химки» не смогли распечатать ворота соперника в третьем матче Российской Премьер-Лиги подряд.

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