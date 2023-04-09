Валерий Масалитин: ЦСКА заслуженно победил «Химки». Команда Федотова поборется за тройку

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Химками» в матче 22-го тура чемпионата России (3:0).

«В первом тайме ЦСКА играл неплохо: правда, в центре поля плохо держался мяч — в основном были задействованы фланги. Хорошую игру провёл Обляков: забил гол, принимал участие в атакующих действиях, отдал голевую передачу.

Во втором тайме с выходом Карраскаля начался более комбинационный футбол. Мяч стал держаться в центре, появились интересные розыгрыши. Если бы ещё Чалов забил свои моменты, то счёт был бы крупнее.

ЦСКА заслуженно выиграл матч. Ситуация в РПЛ такая, что команда Федотова поборется за тройку. Особенно важным будет матч со «Спартаком», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.