Вадим Евсеев: форма «Шинника» в виде купюры? Уже продали за пять косарей!
Поделиться
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал дизайн формы ярославского клуба, стилизованной под купюру номиналом в 1000 рублей.
«Как мне форма «Шинника» в виде купюры? Её уже продали. За сколько? За пять косарей!» — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Шинник» совместно с партнёром клуба разработали новый дизайн игровых форм для команды: комплекты стилизованы под денежную купюру номиналом в 1000 рублей. Напомним, именно Ярославль изображён на банкноте. Это одна из самых популярных ассоциаций с Ярославлем для большинства жителей России.
Это клуб и решил отразить в новых игровых комплектах, в которых повторяются дизайн оформления купюры, её тон и цветовая гамма.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
00:05
-
00:00
- 9 апреля 2023
-
23:52
-
23:49
-
23:47
-
23:45
-
23:41
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:23
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:34
-
22:33
Партнерский контент