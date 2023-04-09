Вадим Евсеев: форма «Шинника» в виде купюры? Уже продали за пять косарей!

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал дизайн формы ярославского клуба, стилизованной под купюру номиналом в 1000 рублей.

«Как мне форма «Шинника» в виде купюры? Её уже продали. За сколько? За пять косарей!» — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Шинник» совместно с партнёром клуба разработали новый дизайн игровых форм для команды: комплекты стилизованы под денежную купюру номиналом в 1000 рублей. Напомним, именно Ярославль изображён на банкноте. Это одна из самых популярных ассоциаций с Ярославлем для большинства жителей России.

Это клуб и решил отразить в новых игровых комплектах, в которых повторяются дизайн оформления купюры, её тон и цветовая гамма.