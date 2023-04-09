Защитник «Зенита» Круговой: чемпионство ещё не в кармане — впереди игра с «Ростовом»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой дал комментарии после матча 22-го тура с «Локомотивом».
«Хорошая игра — со скамейки смотрелось так. Второй тайм сыграли намного лучше, чем первый. Видимо, Сергей Богданович в раздевалке провёл беседу с командой, поэтому так и получилось.
Чемпионство ещё не в кармане. Впереди игра с «Ростовом» — принципиальный соперник и важный конкурент. Будем выходить и выигрывать», — передаёт слова Кругового корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.
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