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Гендиректор «Локомотива»: задача команды — побеждать в каждом матче. Других задач нет

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос о задаче команды на оставшуюся часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.

«Меняется задача «Локомотива»? Задача команды — побеждать в каждом матче, быть, как можно выше. Других задач нет», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 9 апреля, «Локомотив» уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков. За «Зенит» забитыми мячами отметились Вендел и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 54 очка после 22 матчей. «Локомотив» находится на 11-й строчке, заработав 25 очков.