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Егор Бабурин — после матча с «Факелом»: шансы «Торпедо» остаться в РПЛ выросли

Егор Бабурин — после матча с «Факелом»: шансы «Торпедо» остаться в РПЛ выросли
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Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился впечатлениями после матча 22 тура РПЛ с «Факелом» (2:0). По словам голкипера, у «Торпедо» выросли шансы остаться в РПЛ.

«Естественно, шансы остаться в РПЛ у нас выросли — когда мы набираем очки, подбираемся к командам, которые идут рядом. Матч с «Факелом» был очень важным, его нельзя было проиграть. Хорошо, что все так сложилось.

Знаем, что в нас мало кто верит, об этом много пишут, но нет такого, что мы собираемся и разговарвиаем об этом. Мы готовимся к каждому матчу, максимально работаем, выкладываемся на 200 процентов, чтобы оставить «Торпедо» в РПЛ», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».

После 22 тура чемпионата России «Торпедо» занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче автозаводцы сыграют со «Спартаком», встреча состоится 15 апреля на стадионе «Лужники».

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