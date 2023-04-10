Егор Бабурин — после матча с «Факелом»: шансы «Торпедо» остаться в РПЛ выросли

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился впечатлениями после матча 22 тура РПЛ с «Факелом» (2:0). По словам голкипера, у «Торпедо» выросли шансы остаться в РПЛ.
«Естественно, шансы остаться в РПЛ у нас выросли — когда мы набираем очки, подбираемся к командам, которые идут рядом. Матч с «Факелом» был очень важным, его нельзя было проиграть. Хорошо, что все так сложилось.
Знаем, что в нас мало кто верит, об этом много пишут, но нет такого, что мы собираемся и разговарвиаем об этом. Мы готовимся к каждому матчу, максимально работаем, выкладываемся на 200 процентов, чтобы оставить «Торпедо» в РПЛ», — приводит слова Бабурина «РБ Спорт».
После 22 тура чемпионата России «Торпедо» занимает 16 место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче автозаводцы сыграют со «Спартаком», встреча состоится 15 апреля на стадионе «Лужники».
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