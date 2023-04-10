Дмитрий Гафин: решение о будущем Норманна в «Динамо» примем по окончании сезона
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем полузащитника Матиаса Норманна, арендованного у «Ростова».
«Дедлайн по принятию решения о будущем Матиаса Норманна прописан в контракте, заключённом с «Ростовом». Назвать его не могу. К какому варианту мы склоняемся? Сейчас мы находимся в сезоне, а эти решения будем принимать по окончании сезона. Поэтому пока говорить о чём-то таком, наверное, неправильно.
Что касается отсутствия Норманна в заявке на матч с «Акроном», то у него было повреждение, он пропустил игру по медицинским причинам»,- приводит слова Гафина «РБ Спорт».
После 22 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит».
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