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Дмитрий Гафин: решение о будущем Норманна в «Динамо» примем по окончании сезона

Дмитрий Гафин: решение о будущем Норманна в «Динамо» примем по окончании сезона
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем полузащитника Матиаса Норманна, арендованного у «Ростова».

«Дедлайн по принятию решения о будущем Матиаса Норманна прописан в контракте, заключённом с «Ростовом». Назвать его не могу. К какому варианту мы склоняемся? Сейчас мы находимся в сезоне, а эти решения будем принимать по окончании сезона. Поэтому пока говорить о чём-то таком, наверное, неправильно.

Что касается отсутствия Норманна в заявке на матч с «Акроном», то у него было повреждение, он пропустил игру по медицинским причинам»,- приводит слова Гафина «РБ Спорт».

После 22 туров РПЛ «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 очков. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит».

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